رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دعوات لسحب الثقة من نقيبة «التشكيليين»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:25 ص
نقابة التشكيليين
نقابة التشكيليين
إيمان عادل
طباعة
دعا عدد من الفنانين التشكيليين لسحب الثقة من الدكتورة صفية القباني نقيبة التشكيليين من خلال عقد جمعية عمومية لسحب الثقة أو تولي مجلس إدارة النقابة سحب الثقة من نقيبة التشكيليين بالتصويت ومن بين أعضاء النقابة المطالبين بسحب الثقة من النقيبة الفنان عز الدين نجيب والفنان عادل عبد الرحمن والفنان رائد عاطف والفنانة لميس عبد العليم.

وزادت دعوات سحب الثقة من النقيبة الحالية بعد إعلان الفنان عادل عبد الرحمن وكيل نقابة التشكيليين تخليه عن منصبه، بعد ادعاءه إقصاء النقيبة الحالية له منذ الاجتماع الأول بالنقابة، كما يعتبر البعض أداء النقيبة مقصرًا في ظل أزمة كورونا وعلق على ذلك الفنان علي حبش قائلًا "ماذا فعلت صفية لإنقاذ حياة المصور سامح البناني أستاذها بكلية الفنون الجميلة الذي توفي بالكورونا؟".

وعلقت الفنانة لميس عبد العليم على دعوات سحب الثقة من نقيبة التشكيليين قائلة: "بل ماذا فعلت صفية لعودة الروح للنقابة كما وعدت ؟ بإقصاء المجلس ؟ وبتحرير المحاضر والشكاوى للأعضاء ورفع القضايا عليهم؟ ماذا فعلت للمعاش الوضيع المخجل تتحكم فيه وتمنعه عن مستحقيه ؟! ماذا فعلت لملفات ‏الفساد تبذل كل جهدها ووقتها لحمايته والتستر عليه؟ ماذا فعلت صفية غير بث الفرقة والفتن وزرع الكراهية بين الاعضاء ؟! ماذا فعلت غير السعى للانتقام وإيذاء معارضيها ؟؟

وفي المقابل يتمسك أعضاء آخرون بالنقابة بالدكتور صفية القباني باعتبار أنها تقلدت منصبها منذ يناير الماضي وبعد تقلدها منصبها بشهرين بدأت أزمة كورونا ومن الصعب تقييم أداءها خلال هذه الشهور القليلة.

"القباني" حصلت على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير في 1988، ثم واصلت دراستها الأكاديمية حتى حصلت على ماجستير الفنون الجميلة من شعبة جداري بعنوان "الجداريات المصرية القديمة والاستفادة من بعض رموزها في الجداريات المصرية الحديثة" منذ عام 1993، حتى حصلت على الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير شعبة جداري، بعنوان "الحفاظ على التصوير الجداري من خلال أساليب التصوير الحديثة" بجامعة حلوان في 1996.

وبدأت مشوارها المهني معيدة بكلية الفنون الجميلة في 1993، ثم مدرسا مساعدا بالكلية نفسها، لتواصل وتصبح مدرسا بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1997، ثم أستاذا مساعدا بقسم التصوير شعبة جدارى 2002، لتتدرج وتصبح أستاذ التصوير الجداري قسم التصوير في 2007، ثم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2009: 2012، كما شغلت العديد من المناصب بالكلية حتى تولت منصب عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.

موضوعات متعلقة

23 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

ما الزيت «الأكثر صحة» لقلي االطعام؟

روسيا تجري 29.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

الباحثة اللبنانية دوللي الصراف ضيفة «اقرأ معانا» اليوم

اتحاد الكُتّاب العرب يعزى لبنان فى ضحايا مرفأ بيروت

دعوات لسحب الثقة من نقيبة «التشكيليين»

رحلة الحجار على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة