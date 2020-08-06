قمة تركية إيطالية مرتقبة لبحث أزمة المتوسط

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، محادثة هاتفية اليوم الخميس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أعرب خلالها الوزيران عن نيتهما المشتركة في تعزيز التعاون بين إيطاليا وتركيا، على أساس جدول أعمال، وفقا لما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية.وأعلن الوزيران طبقا للوكالة الإيطالية عن عقد قمة تركية _ إيطالية، لبحث توترات شرق المتوسط على رأس أولوياتها. وستكون اللجنة المشتركة للتجارة والاقتصاد، التي ناقشها دي مايو الأسبوع الماضي مع وزير التجارة التركي، الحدث الأول المقرر في ضوء تنظيم قمة حكومية دولية مقبلة بين البلدين.