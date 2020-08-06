حملة مكبرة لتنظيف الشوارع في الأقصر (صور)

نفذ حي جنوب بقيادة محمد أبو الحمد، مسئول النظافة بالوردية المسائية، حملة نظافة بمنطقة الفيروز والتليفزيون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، باستكمال حملات النظافة ورفع القمامة بكافة قطاعات الأحياء المختلفة.كما تم تنفيذ حملة نظافة أخرى بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لقطاع النظافة، بمنطقة شارع أحمد عرابي، وذلك تحت إشراف حسن خليدي رئيس حي جنوب.وأسفرت الحملة عن رفع ١٢ طن قمامة شملت رفع تراكمات وأكوام القمامة وكنس الشوارع وإزالة الأتربة، حفاظا على صحة المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.