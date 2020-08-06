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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لتنظيف الشوارع في الأقصر (صور)

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:23 ص
تنظيف الشوارع في
تنظيف الشوارع في الأقصر
هدى الأمير
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نفذ حي جنوب بقيادة محمد أبو الحمد، مسئول النظافة بالوردية المسائية، حملة نظافة بمنطقة الفيروز والتليفزيون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، باستكمال حملات النظافة ورفع القمامة بكافة قطاعات الأحياء المختلفة.

كما تم تنفيذ حملة نظافة أخرى بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لقطاع النظافة، بمنطقة شارع أحمد عرابي، وذلك تحت إشراف حسن خليدي رئيس حي جنوب.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٢ طن قمامة شملت رفع تراكمات وأكوام القمامة وكنس الشوارع وإزالة الأتربة، حفاظا على صحة المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
تنظيف الشوارع في الأقصر
تنظيف الشوارع في الأقصر
تنظيف الشوارع في الأقصر
تنظيف الشوارع في الأقصر
تنظيف الشوارع في الأقصر
تنظيف الشوارع في الأقصر
تنظيف الشوارع في الأقصر
تنظيف الشوارع في الأقصر

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