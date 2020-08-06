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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسقاط طائرة «مفخخة» كانت فى طريقها للسعودية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:23 ص
إسقاط طائرة
إسقاط طائرة
وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن قواته اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واتهم المالكي "أنصار الله" بالاستمرار "في خرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المسيّرة وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضًا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق ستوكهولم.

وتابع المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".

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