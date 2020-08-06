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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ماكرون»: ننسق مع الاتحاد الاوروبي لمساندة لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:21 ص
ماكرون
ماكرون
آية حسني
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه يتولي التنسيق مع الاتحاد الاوروبي لمساعدة لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، خلال كلمة تلفزيونية نقلتها سكاي نيوز عقب وصوله لبنان.

وأضاف ماكرون، أن التضامن واجب مع لبنان بعد التفجير الذي أصاب العاصمة، مؤكدا انه ينسق زيارة إلى موقع الانفجار في بيروت.

تابع:" ننسق مع المسؤولين بشأن تزويد لبنان بالمساعدات"، منوها على حرصه لاستفادة يستفيد الشعب اللبناني من المساعدات.

وأشار إلى انه بصدد بحث العديد من القضايا مع المسؤولين في لبنان، على رأسها تحقيق الاصلاحات ومكافحة الفساد كشرط للدعم، مردفا:" لا يمكن تحقيق إصلاح مع وجود فساد في لبنان".

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