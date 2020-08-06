«ماكرون»: ننسق مع الاتحاد الاوروبي لمساندة لبنان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه يتولي التنسيق مع الاتحاد الاوروبي لمساعدة لبنان بعد حادث تفجير مرفأ بيروت، خلال كلمة تلفزيونية نقلتها سكاي نيوز عقب وصوله لبنان.وأضاف ماكرون، أن التضامن واجب مع لبنان بعد التفجير الذي أصاب العاصمة، مؤكدا انه ينسق زيارة إلى موقع الانفجار في بيروت.تابع:" ننسق مع المسؤولين بشأن تزويد لبنان بالمساعدات"، منوها على حرصه لاستفادة يستفيد الشعب اللبناني من المساعدات.وأشار إلى انه بصدد بحث العديد من القضايا مع المسؤولين في لبنان، على رأسها تحقيق الاصلاحات ومكافحة الفساد كشرط للدعم، مردفا:" لا يمكن تحقيق إصلاح مع وجود فساد في لبنان".