«مسلسل انهيار الليرة».. الدولار يصل إلى 7.11 أمام عملة تركيا

وصل سعر الدولار صباح اليوم الخميس إلى 7.11 ليرة تركية في استكمال لمسلسل الانهيار الاقتصادي التركي، حيث كان سعر الدولار أمس الأربعاء قد وصل إلى 7.03 ليرة تركية.ويستمر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس حيث تجاوز سعر الدولار الـ7 ليرات ليصل إلى 7.11 ليرة تركية، في ظل التقلب المستمر لأسعار العملات بتركيا بعد عيد الأضحى.يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الصحفي التركي جريدة «سوزجو»، يلماز أوزديل، إلى العودة الى السكة العثمانية والغاء اللير التركية نظرا لانهيارها المستمر وغير المتوقف أمام الدولار.وتابع الصحفي خلال التغريدة: «الليرة تواصل انهيارها أمام الدولار، فلنجعل مجلس الدولة يصدر قرارًا قانونيًّا بإلغاء الليرة التركية والعودة إلى السكة، ولتكن السكة تعادل دولارًا واحدًا».