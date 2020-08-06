بـ1.9 مليار جنيه.. انتهاء مشروع للحد من الحوادث على طريق السويس

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن هناك خطة للإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لشبكة الطرق لربط المحافظات بعضها ببعض والحد من الحوادث والاختناقات المرورية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى الإنتهاء من مشروع إنشاء طريق بين القاهرة والسويس يوليو الماضى، بتكلفة 1.9 مليار دولار، موضحة أن المشروع يربط تقاطع الدائرى الإقليمى حتى السويس القطاع الأول بطول 35 كم، وذلك من أجل الحد من الحوادث، وتقليل زمن الرحلة، والحد من الاختناقات المرورية، وفتح فرص عمل واستثمارات جديدة.وأضافت أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 90 مليون جنيه، أنفق منها 64.1 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى 71%.