رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بـ1.9 مليار جنيه.. انتهاء مشروع للحد من الحوادث على طريق السويس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:18 ص
حوادث الطرق
حوادث الطرق
أميرة ممدوح
طباعة
ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن هناك خطة للإسراع فى تنفيذ المشروع القومى لشبكة الطرق لربط المحافظات بعضها ببعض والحد من الحوادث والاختناقات المرورية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى الإنتهاء من مشروع إنشاء طريق بين القاهرة والسويس يوليو الماضى، بتكلفة 1.9 مليار دولار، موضحة أن المشروع يربط تقاطع الدائرى الإقليمى حتى السويس القطاع الأول بطول 35 كم، وذلك من أجل الحد من الحوادث، وتقليل زمن الرحلة، والحد من الاختناقات المرورية، وفتح فرص عمل واستثمارات جديدة.

وأضافت أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 90 مليون جنيه، أنفق منها 64.1 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى 71%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

23 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

السيسى يتفقد منطقة المنتزه التاريخية فى الإسكندرية (فيديو)

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

ما الزيت «الأكثر صحة» لقلي االطعام؟

روسيا تجري 29.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

الباحثة اللبنانية دوللي الصراف ضيفة «اقرأ معانا» اليوم

اتحاد الكُتّاب العرب يعزى لبنان فى ضحايا مرفأ بيروت

دعوات لسحب الثقة من نقيبة «التشكيليين»

رحلة الحجار على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة