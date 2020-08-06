سعفان يعزى نظيرته اللبنانية فى ضحايا انفجار بيروت

أرسل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، برقية عزاء لوزيرة العمل بدولة لبنان لمياء يمين، لمواساتها وتقديم العزاء لأسر ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت التي وقعت أمس الأول، وأسفرت عن وقوع العشرات بين مصابين وقتلى.وقال الوزير في برقيته: "نعبر عن تضامننا الكامل مع دولة لبنان الشقيقة حكومة وشعبًا حتى تتجاوز آثار هذا الحدث الجلل".وقدم وزير القوى العاملة خالص عزائه ومواساته لأسر الضحايا وتضامنه معهم في مصابهم الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان.