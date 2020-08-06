رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل أول عروض «مسرح مصر» على «mbc»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:12 ص
مسرح مصر
مسرح مصر
دعاء عبد المقصود
طباعة
تبدأ شبكة "mbc مصر" في عرض موسم جديد من عروض "مسرح مصر" غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية جديدة كل يوم جمعة.

وتحت عنوان "ياما نامو ياما" تعرض أولى مسرحيات الموسم الجديد، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول أحد الشباب الذي يسافر إلى منطقة شرق آسيا للبحث عن كنز أسطوري، ليساعده للزواج من حبيبته ويقع في الكثير من المشكلات مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية مع الفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

موضوعات متعلقة

سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا

«التعليم» تعدل كشوف أوائل الثانوية العامة

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

ما الزيت «الأكثر صحة» لقلي االطعام؟

روسيا تجري 29.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

الباحثة اللبنانية دوللي الصراف ضيفة «اقرأ معانا» اليوم

اتحاد الكُتّاب العرب يعزى لبنان فى ضحايا مرفأ بيروت

دعوات لسحب الثقة من نقيبة «التشكيليين»

رحلة الحجار على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة