تفاصيل أول عروض «مسرح مصر» على «mbc»

تبدأ شبكة "mbc مصر" في عرض موسم جديد من عروض "مسرح مصر" غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية جديدة كل يوم جمعة.وتحت عنوان "ياما نامو ياما" تعرض أولى مسرحيات الموسم الجديد، وتدور أحداثها في إطار كوميدي حول أحد الشباب الذي يسافر إلى منطقة شرق آسيا للبحث عن كنز أسطوري، ليساعده للزواج من حبيبته ويقع في الكثير من المشكلات مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية مع الفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.