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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:12 ص
طائرة مصرية تصل إلى
طائرة مصرية تصل إلى بيروت
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وصلت منذ قليل أولى طائرات الجسر الجوي المصري المحملة بـ9 أطنان من المواد الطبية والإغاثية إلى مطار بيروت.

وكان ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، أعلن أمس، أن مصر وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار بيروت، قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت، ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

كما قررت مصر إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي لتنضم إلى جهود المستشفى الميداني المصري المنخرط في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.

وأوضح السفير أن هذه المساعدات تصل من الشعب المصري إلى شقيقه اللبناني وبها تضافر من جهود وإسهام كل من الحكومة المصرية والأزهر الشريف وعدد من الجمعيات الأهلية المصرية، فيما يعد انعكاسا دقيقا لحجم التضامن المصري الرسمي والشعبي مع الأشقاء اللبنانيين في مصابهم، وتنفيذًا لقرار القيادة المصرية بالوقوف إلى جوار الشعب اللبناني الشقيق إلى أن يتجاوز هذه الكارثة المحزنة.
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية
طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

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