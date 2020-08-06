رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

امتحانات القدرات «يوم واحد» في جامعة أسيوط لمواجهة كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:11 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
محمد أبوشادي
طباعة
ترأس الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب؛ اجتماعا مع عمداء الكليات المعنية باختبارات القدرات بالجامعة، حضره الدكتور جمال محمد علي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وجدي رفعت نخلة، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت بداري، عميد كلية الفنون الجميلة، ورمضان توفيق، مدير عام الشؤون التعليمية بالجامعة‪.‬

وقال الدكتور غريب، إن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على جاهزية الكليات لاستقبال طلاب اختبارات القدرات، والمقرر أن يبدأ توافدهم على الكليات الثلاثة السبت المقبل 8 أغسطس‬ وحتى ‪الخميس 20 من ذات الشهر، ما يستدعي مراعاة أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب‪.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى إصداره توجيهات مباشرة بضرورة إجراء كافة أنواع اختبار القدرات للطالب في يوم واحد، لتجنب توجهه للجامعة أكثر من مرة، لتخفيف العبء على الطلاب ومنع التكدس والتيسير على طلاب الأقاليم وأصحاب المسافات البعيدة، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات، مع تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكل كلية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة، مع ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ووجود المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة للأشخاص أو المستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة انعقاد الاختبارات‪.‬

ومن الجدير بالذكر أن اليوم بدأ التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.
جامعة أسيوط
امتحانات القدرات «يوم واحد» في جامعة أسيوط لمواجهة كورونا
امتحانات القدرات «يوم واحد» في جامعة أسيوط لمواجهة كورونا
جامعة أسيوط
امتحانات القدرات «يوم واحد» في جامعة أسيوط لمواجهة كورونا
امتحانات القدرات «يوم واحد» في جامعة أسيوط لمواجهة كورونا

موضوعات متعلقة

سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

السيسى يتفقد منطقة المنتزه التاريخية فى الإسكندرية (فيديو)

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

ما الزيت «الأكثر صحة» لقلي االطعام؟

روسيا تجري 29.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

الباحثة اللبنانية دوللي الصراف ضيفة «اقرأ معانا» اليوم

اتحاد الكُتّاب العرب يعزى لبنان فى ضحايا مرفأ بيروت

دعوات لسحب الثقة من نقيبة «التشكيليين»

رحلة الحجار على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة