امتحانات القدرات «يوم واحد» في جامعة أسيوط لمواجهة كورونا

ترأس الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب؛ اجتماعا مع عمداء الكليات المعنية باختبارات القدرات بالجامعة، حضره الدكتور جمال محمد علي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وجدي رفعت نخلة، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت بداري، عميد كلية الفنون الجميلة، ورمضان توفيق، مدير عام الشؤون التعليمية بالجامعة‪.‬وقال الدكتور غريب، إن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على جاهزية الكليات لاستقبال طلاب اختبارات القدرات، والمقرر أن يبدأ توافدهم على الكليات الثلاثة السبت المقبل 8 أغسطس‬ وحتى ‪الخميس 20 من ذات الشهر، ما يستدعي مراعاة أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب‪.وأشار نائب رئيس الجامعة إلى إصداره توجيهات مباشرة بضرورة إجراء كافة أنواع اختبار القدرات للطالب في يوم واحد، لتجنب توجهه للجامعة أكثر من مرة، لتخفيف العبء على الطلاب ومنع التكدس والتيسير على طلاب الأقاليم وأصحاب المسافات البعيدة، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات، مع تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكل كلية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة، مع ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي ووجود المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة للأشخاص أو المستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة انعقاد الاختبارات‪.‬ومن الجدير بالذكر أن اليوم بدأ التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.