ازدحام خلال تلقي تظلمات الثانوية العامة بالقليوبية

شهد مقر تلقي طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالقليوبية، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، تكدس وازدحام، وسط عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الطوابير بمكتب بريد بنها القريب من مقر لجنة التظلمات لدفع رسوم التظلم.من جانبه أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تخصيص مقرين لتلقي تظلمات الثانوية العامة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات ببنها ومدرسة العربية الفكرية بشبرا الخيمة.كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت بدء تلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة اليوم، وشهدت مقرات تلقى التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 20192020 إقبالا من أولياء الأمور والطلاب.