وجدى زكى: قناة السويس الجديدة قضت على أى منافسة عالميًا

قال المهندس وجدي زكي، المدير التنفيذي لقناة السويس الجديدة، إن القناة قضت على أي منافسة عالميا، ولذلك وأصبحت رقم واحد على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه من ضمن أهداف القناة الجديدة توفير الوقت للسفن، التي كانت تمر من القناة في السابق خلال 18 ساعة، حتى أصبحت تمر في 11 ساعة، وهو ما يسهم في عبور أكبر قدر من المراكب.وأضاف زكي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن مصر قادرة على تحقيق المستحيل، مشيرا إلى أننا جميعا نشعر بالفخر والاعتزاز لإنهاء المشروع الذي سيعبر بمصر إلى غد أفضل ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية لمصرنا الغالية.وأضاف المهندس وجدي زكي أنه تم الانتهاء من تدبيش جانبي القناة الجديدة بنسبة 100% وتسوية قاع القناة الجديدة بطول 35 كم على عمق 24 مترا بواسطة وحدتين لتسوية القاع معربا عن سعادته لانتهاء المشروع.