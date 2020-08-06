«حظك اليوم».. برج «العقرب» الخميس 6 أغسطس 2020

برج العقرب اليوم

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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج العقرب عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».سترى أنه مهما كانت اقتراحاتك عملية ومفيدة، يستمر الناس في رفضها. قد ينتهي بك الأمر بالشعور بالإحباط الشديد. عليك أن تدرك أنه في حين أن نصيحتك صحيحة، فإن موقفك متعصب للغاية وهذا هو سبب إصرار الناس على فعل العكس. حاول تغيير وتعديل الطريقة التي تقدم بها أفكارك وشاهد نتائج أفضل.عليك أن تكون أكثر حذرا بشأن ما تأكله اليوم. تعد مشاكل المعدة وعسر الهضم أمرًا شائعًا، ولكن في بعض الحالات، قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة. تجنب الأطعمة السريعة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية.حاول إجراء محادثة مع شريكك. لم تتحدث كثيرًا في الواقع وكنت مشغولًا بالاستمتاع بعلاقتك والتعامل معها باستخفاف.حان الوقت للذهاب إلى مكان جديد ويفضل أن يكون بالقرب من الطبيعة بحيث يأخذ الجمال الطبيعي مجراه الخاص لملء قلبك بالعواطف وبالتالي مساعدتك على الانفتاح. علاقتك ستصبح أقوى.أنت محمل بشكل كبير بالمسؤوليات في الحياة الشخصية والمهنية. لذلك عليك أن تدير وقتك بشكل جيد للغاية. ومع ذلك، قد يقوم زملاؤك بالرد عليك إذا طلبت مساعدتهم. لكن لا تسأل كثيرًا وإلا سيضطرون إلى قول لا لك بعد نقطة. لديك الطاقة المطلوبة لوضع الخطط المستقبلية.