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محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

«حظك اليوم».. برج «العقرب» الخميس 6 أغسطس 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:56 ص
برج العقرب
برج العقرب
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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج العقرب عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».

برج العقرب اليوم

سترى أنه مهما كانت اقتراحاتك عملية ومفيدة، يستمر الناس في رفضها. قد ينتهي بك الأمر بالشعور بالإحباط الشديد. عليك أن تدرك أنه في حين أن نصيحتك صحيحة، فإن موقفك متعصب للغاية وهذا هو سبب إصرار الناس على فعل العكس. حاول تغيير وتعديل الطريقة التي تقدم بها أفكارك وشاهد نتائج أفضل.

برج العقرب للصحة والعافية

عليك أن تكون أكثر حذرا بشأن ما تأكله اليوم. تعد مشاكل المعدة وعسر الهضم أمرًا شائعًا، ولكن في بعض الحالات، قد تتطور إلى شيء أكثر خطورة. تجنب الأطعمة السريعة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة السكرية.


- برج العقرب اليومي للحب والعلاقة

حاول إجراء محادثة مع شريكك. لم تتحدث كثيرًا في الواقع وكنت مشغولًا بالاستمتاع بعلاقتك والتعامل معها باستخفاف.

حان الوقت للذهاب إلى مكان جديد ويفضل أن يكون بالقرب من الطبيعة بحيث يأخذ الجمال الطبيعي مجراه الخاص لملء قلبك بالعواطف وبالتالي مساعدتك على الانفتاح. علاقتك ستصبح أقوى.


- مهنة برج العقرب والمال

أنت محمل بشكل كبير بالمسؤوليات في الحياة الشخصية والمهنية. لذلك عليك أن تدير وقتك بشكل جيد للغاية. ومع ذلك، قد يقوم زملاؤك بالرد عليك إذا طلبت مساعدتهم. لكن لا تسأل كثيرًا وإلا سيضطرون إلى قول لا لك بعد نقطة. لديك الطاقة المطلوبة لوضع الخطط المستقبلية.

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