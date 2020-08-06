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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنس كانتر: الجميع فى تركيا يعيش فى خوف بسبب أردوغان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:55 ص
أنس كانتر
أنس كانتر
أمينة ذكى
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قال الناشط السياسي التركي ونجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إي) إنس كانتر، إن كل من يعيش في تركيا "يعيش في حالة خوف" من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع كانتر في تصريحاته لقناة العربية، أن هناك عددا كبيرا من "الأسرى السياسيين" في السجون التركية، حيث يوجد أكثر من 17 ألف امرأة بريئة تم سجنهن فقط لأنهن يخالفن أردوغان بالرأي.

وتابع كانتر: "هناك حوالي 1000 طفل مع أمهاتهن في السجون التركية، وقال إنه بسبب فيروس كورونا، كانت الحكومة التركية قررت إطلاق سراح كل القتلى والمغتصبين والمهربين واللصوص وأعضاء المافيا، لكنها أبقت على المساجين السياسيين قيد الاعتقال".

قال كانتر: لا طموح سياسيًا لدي، ولكني أحاول أن أدافع عن الأبرياء في تركيا، وأنا وظيفتي لعب كرة السلة، ولست سياسيًا أو صحفيًا ولكن كل ما أريده في تركيا هو الحرية، حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادي".

وحول تلقيه تهديدات بالقتل، قال كانتر: أتعرض لعدد كبير من التهديدات بالقتل يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم بحث الأمر مع الأمن الأمريكي، وأكد كانتر: "أردوغان دائمًا ما يرسل لي أذنابه لإخافتي.. لكن مهما حصل، لن أتوقف".

وكشف كانتر عن أن السلطات الأمريكية طلبت منه عدم مغادرة الولايات المتحدة بسبب التهديدات، مضيفًا: "لا أعتقد أن تركيا قادرة على التأثير عليّ هنا، لكن في مكان آخر ربما تستطيع".

وعن عائلته التي تعيش في تركيا قال كانتر: إنها تتلقى الكثير من التهديدات كما تم اعتقال والده وإطلاق سراحه قبل شهور، وأضاف "الوضع صعب عليّ وعلى عائلتي، أنتم تعرفون قصتي لأنني لاعب كرة سلة في دوري المحترفين الأمريكي، لكن هنالك الآلاف من القصص لآخرين يعانون في تركيا".

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