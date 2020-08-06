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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تعزل «ملبورن» 6 أسابيع لمواجهة كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:53 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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بدأت ملبورن، ثاني أكبر مدينة أسترالية، اليوم الخميس إجراءات عزل شاملة لمدة ستة أسابيع تغلق خلالها معظم المتاجر والشركات مما أثار مخاوف جديدة من نقص الغذاء في الوقت الذي تواجه فيه السلطات موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا.

وأغلقت المتاجر أبوابها وخلت شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة، وسجلت ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت أستراليا حتى الآن نحو 20 ألف إصابة و255 وفاة بالفيروس، وهو ما يقل كثيرا عن العديد من الدول المتقدمة الأخرى.

لكن التفشي في فيكتوريا يهدد بالانتقال إلى ولايات أخرى.

فأبلغت نيو ساوث ويلز عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء ولم يتم الإبلاغ عن حالات في ولايات ومناطق أخرى.

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