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محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 6 أغسطس 2020 عن الحب والصحة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:53 ص
برج الميزان
برج الميزان
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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج الميزان عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».

برج الميزان اليوم

أنت شخص حازم وبمجرد قيامك بأي مهمة سوف تنهيها تمامًا بدقة متناهية، لذلك لا تؤمن بما يقوله الآخرون؛ يمكنك أن تفعل ما لا يستطيع الآخرون فعله، حافظ على هذا الموقف دائمًا ودع رؤيتك تصل إلى أبعد الوجهات التي لا يستطيع الآخرون حتى الحلم بها.

برج الميزان للصحة والعافية

لا تجهد نفسك بالحكم على الآخرين وتعليق كل أنشطتك حتى تتعافى تمامًا من نوبة القلق، اذهب لفحص كامل إلى أخصائي الأعصاب إذا لم تكن الأدوية فعالة، سوف يريحك التأمل واليوجا إلى حد كبير.

برج الميزان اليومي للحب والعلاقة

قد تضطر إلى الجدال مع شريكك لوقفه من أجل مصلحته، لن تستمر المشاجرات لفترة طويلة وستجلب المزيد من الاحترام من شريكك في نهاية اليوم.

برج الميزان والمال

ستظهر عقبات صغيرة ولكنها مستمرة في طريق عملك اليوم وستجد صعوبة بالغة في إنهاء مشاريعك في غضون المواعيد النهائية. يبدو أن العقبات لا معنى لها وسيكون من المستحيل تقريبًا التنبؤ بها أو تجنبها، ومع ذلك، فإن الغضب وفقدان الهدوء لن يكون مفيدًا، بدلًا من ذلك، حاول أن تطلب من زملائك المساعدة لإكمال مهامك في الوقت المحدد.

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