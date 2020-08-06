حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 6 أغسطس 2020 عن الحب والصحة

برج الميزان اليوم

برج الميزان للصحة والعافية

برج الميزان اليومي للحب والعلاقة

برج الميزان والمال

يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج الميزان عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».أنت شخص حازم وبمجرد قيامك بأي مهمة سوف تنهيها تمامًا بدقة متناهية، لذلك لا تؤمن بما يقوله الآخرون؛ يمكنك أن تفعل ما لا يستطيع الآخرون فعله، حافظ على هذا الموقف دائمًا ودع رؤيتك تصل إلى أبعد الوجهات التي لا يستطيع الآخرون حتى الحلم بها.لا تجهد نفسك بالحكم على الآخرين وتعليق كل أنشطتك حتى تتعافى تمامًا من نوبة القلق، اذهب لفحص كامل إلى أخصائي الأعصاب إذا لم تكن الأدوية فعالة، سوف يريحك التأمل واليوجا إلى حد كبير.قد تضطر إلى الجدال مع شريكك لوقفه من أجل مصلحته، لن تستمر المشاجرات لفترة طويلة وستجلب المزيد من الاحترام من شريكك في نهاية اليوم.ستظهر عقبات صغيرة ولكنها مستمرة في طريق عملك اليوم وستجد صعوبة بالغة في إنهاء مشاريعك في غضون المواعيد النهائية. يبدو أن العقبات لا معنى لها وسيكون من المستحيل تقريبًا التنبؤ بها أو تجنبها، ومع ذلك، فإن الغضب وفقدان الهدوء لن يكون مفيدًا، بدلًا من ذلك، حاول أن تطلب من زملائك المساعدة لإكمال مهامك في الوقت المحدد.