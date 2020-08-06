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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تسوّق منها بـ160 ألف جنيه.. ضبط طالب «هكّر» فيزا موظف بالمعاش

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:45 ص
فيزا
فيزا
حسام التمساح
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طالب مقيم بمدينة نصر شرق القاهرة، استولى على 160 ألف عن طريق اختراق حسابات عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وإجراء عمليات تسوق شبكي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليهم للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

تبين من التحقيقات، تلقي أجهزة الأمن بلاغا من موظف بالمعاش بقيام أحد الأشخاص بسرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة من أحد البنوك واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكتروني، بلغت قيمتها 160 ألف جنيه مصري دون علمه.

بإجراء عمليات الفحص الفني لتلك العمليات الشرائية بالتنسيق ومسئولي شركات التسوق الإلكتروني تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتم رصد أوامر شراء حديثة لبعض الأجهزة الإلكترونية من بعض مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه تحصل على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني والبيانات البنكية الخاصة بالشاكي من نجلته بأسلوب احتيالي، واستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وأنه قام بالتصرف في تلك الأجهزة والإكسسوارات ويحتفظ بمبالغ مالية بحساباته ببعض البنوك.

بإرشاده تم ضبط هاتفين محمولين، 2 سماعة لاسلكية وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين احتواؤه على صور ومحادثات ودلائل على ارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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