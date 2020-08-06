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محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 6 أغسطس 2020

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:45 ص
برج العذراء
برج العذراء
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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج العذراء عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».

برج العذراء اليومي
يبدو أنه يوم مليء بالتأملات، قد ترغب في إجراء تحول من مكان السكن الحالي أو حتى من وظيفتك الحالية، لا تكن في حالة ركود، قد تتلقى بعض المساعدة غير متوقعة من شخص يتمنى لك التوفيق سرًا.

برج العذراء للصحة والعافية
يبدو أنك قد انحرفت عن روتين لياقتك المخطط جيدًا، لا تقلق، ستستعيد شكل جسمك وسحره في فترة زمنية قصيرة، لديك ميزة إضافية تتمثل في التمتع بصحة جيدة، فقط استمر في أن تكون عازمًا للحفاظ على هالتك.

برج العذراء للحب والعلاقة
تصطف الكواكب لتمنحك وقتًا عاصفًا، لكن هذا ليس بالأمر السيئ في الواقع، وقعت في حالة رومانسية في الأيام الأخيرة، سترتفع العواطف، وإذا استطعت تنحية القضايا الصغيرة جانبًا، فقد يتضح أن هذا هو أحد أكثر الفواصل التي لا تنسى.

مهنة برج العذراء والمال
قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة حول فرص عمل أفضل، قد يتم استدعاؤك لإجراء مقابلة في الشركات التي تحلم بها.

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