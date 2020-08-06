حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 6 أغسطس 2020

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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج العذراء عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».يبدو أنه يوم مليء بالتأملات، قد ترغب في إجراء تحول من مكان السكن الحالي أو حتى من وظيفتك الحالية، لا تكن في حالة ركود، قد تتلقى بعض المساعدة غير متوقعة من شخص يتمنى لك التوفيق سرًا.يبدو أنك قد انحرفت عن روتين لياقتك المخطط جيدًا، لا تقلق، ستستعيد شكل جسمك وسحره في فترة زمنية قصيرة، لديك ميزة إضافية تتمثل في التمتع بصحة جيدة، فقط استمر في أن تكون عازمًا للحفاظ على هالتك.تصطف الكواكب لتمنحك وقتًا عاصفًا، لكن هذا ليس بالأمر السيئ في الواقع، وقعت في حالة رومانسية في الأيام الأخيرة، سترتفع العواطف، وإذا استطعت تنحية القضايا الصغيرة جانبًا، فقد يتضح أن هذا هو أحد أكثر الفواصل التي لا تنسى.قد تتلقى بعض الأخبار الجيدة حول فرص عمل أفضل، قد يتم استدعاؤك لإجراء مقابلة في الشركات التي تحلم بها.