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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:43 ص
إنفلونزا الخريف
إنفلونزا الخريف
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الروسية، عن أن 4 سلالات جديدة للإنفلونزا ستظهر في الخريف، إضافة إلى الفيروس التاجي. فما خطورة هذه السلالات؟

أشارت الدكتورة تلتيانا روجينتشوفا رئيسة قسم البحوث السريرية في المعهد المركزي لعلم الأوبئة، إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، السلالات الأربع هي من النوعين A وB، وتقول، "ثلاث سلالات من سلالات الإنفلونزا الأربع المنتظرة، والسلالة الرابعة هي من نوع В، الذي انتشر في السنة الماضية".

في المواسم الوبائية الماضيةـ يتوقع انتشار النوعين A وB، اللذين يختلفان عن سابقهما بكونهما جديدين فماذا ننتظر من موسم الوباء المقبل؟

تشير الدكتورة آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية المستهلك في روسيا، إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، اللقاحات ضد هذه الأنواع من الإنفلونزا متوفرة، وهذا يعني أن التلقيح ضد الإنفلونزا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتقول: "تركيب لقاح سلالة الإنفلونزا، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية الثلاثي التكافؤ، يشمل جميع السلالات الجديدة. لذلك، توقعات المنظمة العالمية بأن فيروسات الإنفلونزا التي ستنتشر هذه السنة، لم يتم التلقيح ضدها في الماضي، وهذا يؤكد على ضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا في هذه السنة".

ومن جانبه، يقول الدكتور يفغيني تيماكوف أخصائي الأمراض المعدية، "بسبب الفيروس التاجي، نسينا أن هناك أمراضًا معدية أخرى بما فيها الإنفلونزا، التي تزورنا سنويًّا. ولكن للأسف في هذه السنة يبدو أن فيروس الإنفلونزا سيتغير، وسوف تنتشر منه أربع سلالات جديدة، لذلك أنصح الجميع بضرورة التلقيح ضد الإنفلونزا هذه السنة".

كما يجب ألا ننسى أن هذه السلالات سوف تنتشر إلى جانب الفيروس التاجي، وهذا يعني أنه مع حلول فصلي الخريف والشتاء سيكون الجميع معرضين للخطر، لذلك من الضروري حماية النفس في الوقت المناسب بالتلقيح ضد الإنفلونزا.

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