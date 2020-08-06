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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ربيع» يكشف سر زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:43 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أسباب زيادة عدد الحاويات العابرة للمجرى الملاحي، رغم أزمة كورونا التي تسببت في التأثير على حركة الملاحة العالمية.

قال الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحفي له، إنه هيئة قناة السويس منذ بداية أزمة كورونا في العالم، وضعت هيئة قناة السويس سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة، لجذب أكبر عدد من السفن، حيث شملت التخفيضات على الحاويات المتادولة من غرب أوروبا لشرق آسيا حوالي 17%، فيما شملت التخفيضات للحاويات المتداولة بين الساحل الشرقي "أمريكا"، لدول الشرق الأوسط 75%، مما جعل القناة تكسب ثقة الجميع، وزادت نسبة السفن العابرة.

وأوضح ربيع أن قناة السويس خلال النصف الأول من العام 2020 استطاعت أن تعطي مؤشرًا إيجابيًا ومطمئنًا في تعامل الهيئة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نجاح قناة السويس في الحفاظ على المعدلات الخاصة بأعداد وحمولات السفن العابرة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2020 عبور 9545 سفينة مقابل عبور 9114 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 431 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4.7%، فيما زادت الحمولات العابرة للقناة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 0.6% بواقع 587.6 مليون طن، مقابل 584.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 3.5 مليون طن.

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