مصرع موظفة سقطت من الثامن بالإسكندرية.. ووالدها: رمت نفسها

لقيت موظفة مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثامن بمنطقة ميامى دائرة قسم شرطة أول المنتزه الإسكندرية.واستعجلت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تحريات المباحث حول مصرع الموظفة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وإن كان يوجد شبهة جنائية حول الحادث من عدمه، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من ذلك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.البداية بتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسم وتوفيت في الحال.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفية "هايدي.ع.أ"، 25 سنة، وتعمل موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات، مقيمة بمنطقة ميامي دائرة قسم شرطة أول المنتزه.وبسؤال والدها قرر أن نجلته تعاني مرضًا نفسيًّا، وقام بتقديم للنيابة التذاكر الطبية التي تؤكد أقواله، حيث غافلتهم وألقت بنفسها من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الثامن ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.