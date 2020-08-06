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محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 6 أغسطس 2020 عن العلاقات والعمل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:38 ص
برج الأسد
برج الأسد
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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج الأسد عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».

ستتحسن حالتك اليوم بشكل أفضل في المنزل وفي العمل إذا دخلت في شراكة، قد تصطدم الجهود الفردية بالعقبات التي تبدو غير قابلة للتفسير ويستحيل إزالتها، العمل كفريق سيقطع شوطًا طويلًا في إلغاء هذه الكتل، سينتهي التعاون وجهود الفريق بالنجاح لك في أي مشروع.

برج الأسد للصحة والعافية
إذا كنت مهتم بصحتك، فستستمتع بيوم ممتاز، تجنب تناول الأطعمة السريعة اليوم على الرغم من أن الإغراءات ستأتي في طريقك، أنت تبذل جهدًا كبيرًا للتخلي عن عاداتك السيئة السابقة وإدمانك وتبني أسلوب حياة أكثر صحة، لا تتخلص من كل هذه الجهود اليوم بسبب بعض الاندفاع المؤقت.

برج الأسد والعلاقة
اليوم، ستبدأ في فهم أنك لن تستجيب لتلاعبات أي شخص آخر وستبدأ في رسم بعض الحدود السليمة في علاقاتك، عليك أن تفهم أنه حتى أعظم أمنياتك لا ينبغي أن يُسمح له باتخاذ قراراتك نيابةً عنك، وفي النهاية فإن رأيك هو المهم. اتخذ هذه الخطوة الأولى وسيزداد احترامك لنفسك بشكل ملحوظ.

برج الأسد والمال
أثناء العمل عليك اتباع نهج مفصل، هذا هو جانبك الإيجابي وسيساعدك نهجك في نهاية هذا الأسبوع في تحقيق مكاسب مالية، تجنب التلاعب وكن صادقًا في كل ما تفعله.

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