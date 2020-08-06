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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 6 أغسطس 2020 عن الحب والصحة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:35 ص
برج السرطان
برج السرطان
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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج السرطان عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».

برجك اليومي للسرطان
كن حذرًا في أفعالك وحركاتك اليوم، فقد تحصل على كدمات خفيفة أثناء التنقل، أذهب للسينما أو شيء ممتع.

برج الصحة والعافية
يمكنك الحفاظ على قدرتك على إدارة حياة مزدحمة بسهولة فقط إذا كان تناولك الغذائي متوازنًا، وممارسة الرياضة بانتظام ورعاية مناسبة لاحتياجاتك الجسدية.

لا تخطي التمرين في أي يوم، تجنب الأطعمة الجاهزة إذا لم تتمكن من إعداد وجبة يوم واحد، استهلك الأطعمة المسلوقة إذا ظهرت مثل هذه الحالة.

برج السرطان والعلاقة
قد تتسبب شدة مشاعرك في جعل شريكك منبهرًا بك. دع قلبك يرشدك في اتخاذ قرارات رومانسية وستأخذ حياتك في اتجاه جديد أفضل.

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