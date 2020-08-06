حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 6 أغسطس 2020 عن الحب والصحة

برجك اليومي للسرطان

برج الصحة والعافية

برج السرطان والعلاقة

يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج السرطان عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».كن حذرًا في أفعالك وحركاتك اليوم، فقد تحصل على كدمات خفيفة أثناء التنقل، أذهب للسينما أو شيء ممتع.يمكنك الحفاظ على قدرتك على إدارة حياة مزدحمة بسهولة فقط إذا كان تناولك الغذائي متوازنًا، وممارسة الرياضة بانتظام ورعاية مناسبة لاحتياجاتك الجسدية.لا تخطي التمرين في أي يوم، تجنب الأطعمة الجاهزة إذا لم تتمكن من إعداد وجبة يوم واحد، استهلك الأطعمة المسلوقة إذا ظهرت مثل هذه الحالة.قد تتسبب شدة مشاعرك في جعل شريكك منبهرًا بك. دع قلبك يرشدك في اتخاذ قرارات رومانسية وستأخذ حياتك في اتجاه جديد أفضل.