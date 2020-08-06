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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب تسجل «أرقاما فلكية».. وعيار 21 بـ925 جنيها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:33 ص
الذهب
الذهب
اكرم عمران
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها الكبير خلال مطلع تعاملات اليوم الخميس، على خلفية الارتفاعات الكبرى التي تشهدها بورصات الذهب على المستوى العالمي، ما انعكس بالتبعية عليها محليا.

وسجل سعر الذهب ارتفاعا بلغت قيمته 4 جنيهات للجرام، ووصل "عيار 21" الأكثر تعاملات بالسوق المحلية إلى 925 جنيها للجرام، كما صعد الذهب عيار 18 إلى مستوى 792 جنيها للجرام، في الوقت الذي صعد فيه عيار 24 إلى 1057 جنيها، ما انعكس بالتبعية على سعر الجنيه الذهب الذي سجل نحو 7400 جنيه، بعد وصول سعر الأوقية إلى 2052 دولارا بالسوق العالمية.

من ناحية أخرى، كشفت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن أن أسعار الذهب في السوق العالمية ارتفعت بنحو 42% وفي السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، إن المصانع والورش تعاني ضغوطات كبرى منذ بداية العام من تباطؤ حركة البيع والطلبات على منتجاتها، منوها إلى أنهم كشعبة حاولوا من قبل تنظيم مهرجان تسوق للذهب ولولا البيروقراطية لتسبب ذلك في تحرك السوق ولكن المشروع توقف بعد أن واجهت الشعبة بيروقراطية فى الحصول على الموافقات.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت على العاملين بالقطاع حيث تم الاستغناء عن 30% من العمالة الموجودة بالورش الصغيرة، نظرا لأن المحلات في حالة شلل وهي تسجل خسائرا مع ضعف الأسواق.

وتوقع واصف، ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد التكهن بمستقبل أسعار الذهب لأن المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والسياسية الحالية سريعة ومنها المشكلة الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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