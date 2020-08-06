حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 6 أغسطس 2020 عن الحب والصحة

برج الجوزاء اليومي

برج الجوزاء الصحة والعافية

برج الجوزاء الحب اليومي

يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج الجوزاء عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».أنباء جيدة اليوم من المؤكد أن تجلب ابتسامة على شفتيك،ومن المتوقع أن تكون محاطًا بالأصدقاء والعائلة اليوم؛ لذا حان وقت المرح، لكن لا تنسى أن تعتني بصحتك.كنت تأخذ استراحة طويلة إلى حد ما من نظام اللياقة البدنية والصحية لأسباب مختلفة، ستعود الآن إلى المسار الصحيح، قد لا ترغب في القيام بذلك، لا تحاول البدء بروتين اللياقة الأصلي الخاص بك لأنك لا تصل إليه هذه الفترة.قد تكون حالة اختبار بالنسبة لك للاختيار بين طريقك وطريقة شريكك. ولكن فقط احتفظ بهدوئك ولا تصل إلى استجواب شريكك بشأن أي مشكلة، حاول أن ترد بالمثل الحب الذي جسدته من شريكك، وذكّره أيضًا بالوقت الصعب الذي مرتما بهما بجهودكما المشتركة بدلًا من الاستسلام لرغبات أي شخص.