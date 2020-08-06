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محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 6 أغسطس 2020 عن الحب والصحة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:30 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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يقدم «الدستور» حظك اليوم اليوم الخميس 6 أغسطس 2020، لبرج الجوزاء عن العلاقات والصحة، والعمل، وذلك بحسب موقع «prokerala».

برج الجوزاء اليومي
أنباء جيدة اليوم من المؤكد أن تجلب ابتسامة على شفتيك،ومن المتوقع أن تكون محاطًا بالأصدقاء والعائلة اليوم؛ لذا حان وقت المرح، لكن لا تنسى أن تعتني بصحتك.

برج الجوزاء الصحة والعافية
كنت تأخذ استراحة طويلة إلى حد ما من نظام اللياقة البدنية والصحية لأسباب مختلفة، ستعود الآن إلى المسار الصحيح، قد لا ترغب في القيام بذلك، لا تحاول البدء بروتين اللياقة الأصلي الخاص بك لأنك لا تصل إليه هذه الفترة.

برج الجوزاء الحب اليومي
قد تكون حالة اختبار بالنسبة لك للاختيار بين طريقك وطريقة شريكك. ولكن فقط احتفظ بهدوئك ولا تصل إلى استجواب شريكك بشأن أي مشكلة، حاول أن ترد بالمثل الحب الذي جسدته من شريكك، وذكّره أيضًا بالوقت الصعب الذي مرتما بهما بجهودكما المشتركة بدلًا من الاستسلام لرغبات أي شخص.

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