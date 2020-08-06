بنجلاديش تعلن مصرع 4 من رعاياها في انفجار بيروت

أعلنت سفارة بنجلاديش في لبنان مصرع 4 من رعاياها وإصابة نحو 100 آخرين في الانفجار الضخم الذي وقع أول أمس الثلاثاء بميناء العاصمة بيروت.وأوضحت السفارة - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس - أن من بين الجرحى 21 جنديا بحريا على الأقل من أفراد القوة متعددة الجنسيات المتواجدة في لبنان، مشيرة إلى أن أحد الجنود حالته حرجة.يشار إلى أن أفراد البحرية البنجالية يعملون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2010 لمنع دخول الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.وأسفر الانفجار الضخم الذي وقع بميناء العاصمة اللبنانية بيروت عن مصرع 100 شخص وإصابة قرابة ألف آخرين.