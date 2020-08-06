رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنجلاديش تعلن مصرع 4 من رعاياها في انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:20 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أ ش أ
طباعة
أعلنت سفارة بنجلاديش في لبنان مصرع 4 من رعاياها وإصابة نحو 100 آخرين في الانفجار الضخم الذي وقع أول أمس الثلاثاء بميناء العاصمة بيروت.

وأوضحت السفارة - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس - أن من بين الجرحى 21 جنديا بحريا على الأقل من أفراد القوة متعددة الجنسيات المتواجدة في لبنان، مشيرة إلى أن أحد الجنود حالته حرجة.

يشار إلى أن أفراد البحرية البنجالية يعملون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2010 لمنع دخول الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

وأسفر الانفجار الضخم الذي وقع بميناء العاصمة اللبنانية بيروت عن مصرع 100 شخص وإصابة قرابة ألف آخرين.

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق «سوق عجمان الشعبي» دون إصابات

النائب العام يوجه بالتحقيق فى «جريمة الفيرمونت»

محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ15 مليار دولار

الضحية الثالثة.. السفارة فى لبنان تنعى المصرى المفقود فى تفجيرات بيروت

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة تحذر من زيادة معدل الإصابة بالنقرس

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2020

عالم ديزني العجيب يعطي دفعة لبورصة وول ستريت

الأسباب الرئيسية لتساقط شعر النساء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

مفردات معكوسة فى لغة الحارة المصرية

مسرح الهوسابير يستضيف فن محوج في عرض مسرحية «الخيميائي».. الجمعة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19