52 ألفا و282 إصابة بكورونا في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 52 ألفا و282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى مليون و964 ألفا و537 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 904 حالات وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 40 ألفا و699 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.