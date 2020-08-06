43 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و499 حالة.وذكر مركز تدابير الحجر الصحي في سول في بيان (نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني)، اليوم الخميس، أن العدد اليومي لحالات الإصابة ظل يتراوح بين 10 و40 حالة في الفترة من يوم 30 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس، غير أنه تخطى مرة أخرى حاجز الـ40 حالة بعد أن سجل 48 حالة في يوم 29 يوليو.وأشار إلى أن عدد الحالات للعدوى المحلية بلغ 23 حالة من أصل 43 حالة جديدة، متجاوزا عدد الحالات الوافدة من الخارج البالغ عددها 20 حالة.. لافتا إلى أن أن العدد اليومي للحالات الوافدة من الخارج سجل أكثر من 10 حالات لليوم الـ42 على التوالي منذ يوم 26 يونيو الماضي. وكانت 12 حالة منهم لمواطنين كوريين و8 حالات لأجانب.من ناحية أخرى، ظل عدد الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية دون تغيير عند 302.كما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 95 حالة إلى 13،501، وبلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 696 شخصا بتراجع قدره 52 شخصا، ومنهم 18 شخصا تحت حالة صحية خطرة أو حرجة.