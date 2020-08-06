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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تقدم 5 ملايين دولار مساعدات إنسانية للبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:09 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامبين، ووزيرة التنمية الدولية كارينا جولد، تقديم نحو 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية استجابة للانفجار المأساوي الذي وقع في العاصمة اللبنانية (بيروت) الثلاثاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية، اليوم الخميس، أن المبلغ يشمل تخصيص 1.5 مليون دولار إلى منظمات خيرية محل ثقة تعمل على الأرض، بما في ذلك الصليب الأحمر اللبناني عبر جمعية الصليب الأحمر الكندية، للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من هذه الأزمة.
كما تساعد مساهمة كندا في دعم الخدمات الطبية الطارئة وتوفير المأوى والغذاء والمواد الأساسية الأخرى.

وقال وزير الخارجية الكندي: "تقف كندا مع شعب لبنان في هذه المأساة ونحن على استعداد للمساعدة مهما استطعنا، كما أوضحت في محادثاتي الأخيرتين مع نظيري اللبناني. هذه المساهمة الأولية ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة والعاجلة لأولئك الذين دمرهم هذا الانفجار".

ومن جانبها قالت وزيرة التنمية الدولية: "الأيام الأولى من الكارثة الإنسانية حاسمة وكندا متواجدة للمساعدة، يوفر هذا التمويل المأوى الآمن والمياه النظيفة والأدوية والضروريات الأساسية للمحتاجين".

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