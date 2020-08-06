«التموين» تتعاقد على شراء 410 آلاف طن قمح روسى وأوكرانى

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 410 آلاف طن قمح روسي وأوكراني.وذكرت الهيئة- في بيان لها أنه تم شراء 120 ألف طن قمح روسي، على أن يكون الشحن في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل.وذكرت أنه تم شراء 290 ألف طن قمح روسي وأوكراني «175 طن روسي و115 طن أوكراني»، على أن يكون الشحن في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر المقبل.كانت قد أعلنت الهيئة عن أنواع الأقماح التي ترغب في شراءها وهي عبارة (القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكى الصلب، أو القمح الكندى الناعم، أو القمح الفرنسي القابل للطحن، أو قمح أسترالي قياسي ناعم، أو قمح ألماني قابل للطحن، أو قمح أرجنتيني صالح للخبز، أو قمح روسي قابل للطحن، أو قمح أوكراني قابل للطحن، أو قمح روماني قابل للطحن، أو قمح بولندي قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، أو قمح صربي قابل للطحن، أو قمح مجري قابل للطحن، أو قمح باراجواني قابل للطحن، أو قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.