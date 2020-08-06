مقتل جنديين عراقيين وإصابة 3 آخرين فى هجوم لـ«داعش»

قتل جنديان في الجيش العراقي، وجرح 3 آخرين، تابعين للواء المغاوير، إثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.وتعرض اللواء لهجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في منطقة مطيبيجة، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.وتتعرض القوات العراقية، بين الحين والآخر، لهجمات من قبل تنظيم داعش، في المحافظات التي كان يسيطر عليها، ومناطق شمالي العاصمة بغداد.ورغم توقف العمليات العسكرية ضد التنظيم، إلا أن الخلايا النائمة تنشط بين الحين والآخر، لتنفيذ مثل تلك العمليات، وسط تحذيرات من عودة التنظيم للسيطرة على المناطق البعيدة عن مراكز المدن، وتكرار سيناريو 2014.