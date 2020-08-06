تحذير من زلزال عنيف يضرب تركيا

حذر خبراء وعلماء الزلازل فى تركيا من وقوع زلزال عنيف في البلاد جراء تصدعات شرق الأناضول، وذلك عقب وقوع هزة يوم الثلاثاء الماضي بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، في ولاية ملاطيا، أعقبتها هزتان ارتداديتان بقوة 4.4 و4.8.وبحسب "روسيا اليوم"، قال عالم الزلازل البروفيسور جورون في تغريدة له: "لقد حدثت هزة بقوة أكثر من 5 درجات في ملاطيا.. إذا تتذكرون فقد قلت إنه بعد زلزال ألازيغ إن خط تصدعات شرق الأناضول بدأ يشهد تحركات جديدة، وتوقعت أن تنتقل الاهتزازات من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. وبهذا الزلزال وصلت التصدعات في شرق الأناضول إلى حدود بلدتي تشاليك هان وأركاناك. يجب الانتباه لذلك، واتخاذ التدابير اللازمة. لا نعرف التوقيت".