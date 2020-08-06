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محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 1695 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:14 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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بلغت الإصابات اليومية بكوفيد-19 فى فرنسا، أمس الأربعاء، أعلى مستوى لها خلال أكثر من شهرين إذ سجلت 1695 إصابة، واستقر متوسط الإصابات الأسبوعية فوق 1300 بقليل لأول مرة منذ نهاية أبريل عندما كانت لا تزال البلاد فى حالة عزل عام.

والمتوسط اليومى لعدد الحالات 1222 المستمر منذ بداية أغسطس قفز الآن إلى نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه فى يونيو وهو 435 لكنه لا يزال نصف نظيره فى أبريل 2585 عندما كان التفشى فى أشده.

وفرضت المنتجعات الساحلية الرئيسية فى فرنسا وضع الكمامات فى الشوارع وحظر البعض الدخول إلى الشواطئ فى أعقاب ارتفاع الإصابات الجديدة.

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