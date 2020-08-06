وفد بابوى يتفقد أضرار مطرانية بيروت المارونية جراء الانفجار

تفقد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس، الراعي البطريرك الماروني، مطرانية بيروت المارونية، وذلك بصحبة السفير البابوي في لبنان، موفدًا من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.وكان في استقبالهم مطران بيروت عبد الساتر، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة، وذلك لبدء الجولة التفقدية بعد الانفجار الذي دمّر بيروت والضواحي ابتداءً من المطرانية المنكوبة.وزار أيضًا غبطة البطريرك والسفير البابوي، والوفد المرافق، كنيسة مار مارون الدورة لتفقد أضرارها، والتي كانت تزلزلت جرّاء الانفجار.وفي السياق نفسه، زار صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البطريرك الماروني المقر البطريركي للأرمن الكاثوليك، والذي تضرر أيضًا جراء الانفجار المسأوي.