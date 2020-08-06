بعد صورتها بالدماء.. حقيقة إصابة الإعلامية ابتسام غنيم في تفجير بيروت

سيطرت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة تظهر فيها الإعلامية اللبنانية ابتسام غين وهي ملطخة بالدماء، حيث انتشرت أخبار عن أنها أصيبت إصابة بالغة الخطورة في تفجيرات بيروت.وكشفت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، حقيقة إصابة الإعلامية إبتسام غنيم، في الانفجار الذي هز العاصمة "بيروت"، أمس الثلاثاء، حيث شاركت نضال الأحمدية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة معلقة عليها: "الزميلة الحبيبة ابتسام غنيم سلامة قلبك وقلب كل لبنان".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إصابة الإعلامية ابتسام غنيم أثناء مرورها بسيارتها قرب موقع التفجيرات التي هزت العاصمة بيروت، بعد أن انتشرت صورا لها والدماء تسيل من جسدها.