وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية
الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:53 ص
كشفت دار الإفتاء التركية تفاصيل وفاة مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان، الذي توفي بنوبة قلبية، حيث إنه عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة.
وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعى للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد".
وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد".
وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزى إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".
وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعى للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد".
وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد".
وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزى إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".