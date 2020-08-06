وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

كشفت دار الإفتاء التركية تفاصيل وفاة مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان، الذي توفي بنوبة قلبية، حيث إنه عمل مرشدا متطوعا في المسجد خلال الفترة الأخيرة.وجاء في بيان النعي: "منذ اليوم الأول لإعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا الكبير، تم تعيين الموظفين للإرشاد الطوعى للترحيب بالزوار وضمان الامتثال لتدابير (كوفيد -19) داخل المسجد".وأضاف بحسب "روسيا اليوم": "توفي المرشد عثمان أصلان بنوبة قلبية الأحد الماضي، أثناء أدائه واجبه في المسجد".وتابع: "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزى إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".