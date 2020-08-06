مفردات معكوسة فى لغة الحارة المصرية

البطرمان



الفالن.



الأنارب



كلسنت



دبلون



ياكن



ينكن



جرجر



هناك بعض المفردات المقلوبة أو المعكوسة داخل الحارة المصرية، منها القديم ومنها الحديث، والمدهش أن من يسمعها وإن كان ينطقها بطريقة صحيحة لا يعترض على من يقولها، لأنه يعرف تأصلها داخل الحارة المصرية بهذه الطريقة الخاطئة، وفى هذه السطور نتناول بعض هذه المفردات.يقول الكثيرون فى مصر "البطرمان" بدلا من "البرطمان"، وهو وعاء من البلاستيك أو الزجاج يستخدم فى أغراض المنزل.كما يقلب بعض المصريين كلمة "الفانلة" إلى "فالنة" وخاصة فى الأماكن الشعبية.من العجيب أن يقول الجميع فى مصر "أرنب" حين يتحدثون بلغة المفرد، أما إذا كان الحديث بالجمع يقول الأغلبية "أنارب" وليس "أرانب"، وكأن المفرد هو أنرب وليس أرنب.هى مفردة معكوسة أصلها "كانسلت"، وهى كلمة معربة أصلها إنجليزى معناها "ألغيت"، تستخدم لرفض اتصال بالهاتف المحمول، وتقول المرأة البسيطة فى الحارة المصرية "فلانة رنت عليا قمت كلسنت فى وشها.أما البسطاء جدا فيقولون "دبلون" بدلا من "دبلوم"، ويقول الرجل البسيط "ولدى أخد دبلون تجارة".والمقصود بها لكنوالمقصود بها يمكن"عِلاء" بكسر العين والمقصود بها "عَلاء" بفتح العين.حتى وقت قريب كان البعض يقولون على "الجردل" "جرجر"، ومع التطور التكنولوجى بدأت تقل هذه المفردة لتعود لأصلها العامى المنضبط، والجردل هو الدلو فى اللغة العربية الفصحى.كما يستخدم البعض فى مصر المحروسة، وخاصة فى القاهرة، جمع المفرد بطريقة خاطئة فى بعض المفردات مثل قضية التى يجمعونها بكلمة قواضى وليس قضايا، وبيجاما التى يجمعونها بكلمة بجايم.كذلك كسر بعض المفردات التى لا تقبل الكسر مثل اسم "شَريف"، الذى يكسر فيه الشين، أو عبد الرحيم الذى يكسر فيه حرف الراء.