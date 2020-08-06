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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مفردات معكوسة فى لغة الحارة المصرية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:17 ص
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم
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هناك بعض المفردات المقلوبة أو المعكوسة داخل الحارة المصرية، منها القديم ومنها الحديث، والمدهش أن من يسمعها وإن كان ينطقها بطريقة صحيحة لا يعترض على من يقولها، لأنه يعرف تأصلها داخل الحارة المصرية بهذه الطريقة الخاطئة، وفى هذه السطور نتناول بعض هذه المفردات.

البطرمان
يقول الكثيرون فى مصر "البطرمان" بدلا من "البرطمان"، وهو وعاء من البلاستيك أو الزجاج يستخدم فى أغراض المنزل.

الفالن.
كما يقلب بعض المصريين كلمة "الفانلة" إلى "فالنة" وخاصة فى الأماكن الشعبية.

الأنارب
من العجيب أن يقول الجميع فى مصر "أرنب" حين يتحدثون بلغة المفرد، أما إذا كان الحديث بالجمع يقول الأغلبية "أنارب" وليس "أرانب"، وكأن المفرد هو أنرب وليس أرنب.

كلسنت
هى مفردة معكوسة أصلها "كانسلت"، وهى كلمة معربة أصلها إنجليزى معناها "ألغيت"، تستخدم لرفض اتصال بالهاتف المحمول، وتقول المرأة البسيطة فى الحارة المصرية "فلانة رنت عليا قمت كلسنت فى وشها.

دبلون
أما البسطاء جدا فيقولون "دبلون" بدلا من "دبلوم"، ويقول الرجل البسيط "ولدى أخد دبلون تجارة".

ياكن
والمقصود بها لكن

ينكن
والمقصود بها يمكن

"عِلاء" بكسر العين والمقصود بها "عَلاء" بفتح العين.

جرجر
حتى وقت قريب كان البعض يقولون على "الجردل" "جرجر"، ومع التطور التكنولوجى بدأت تقل هذه المفردة لتعود لأصلها العامى المنضبط، والجردل هو الدلو فى اللغة العربية الفصحى.

كما يستخدم البعض فى مصر المحروسة، وخاصة فى القاهرة، جمع المفرد بطريقة خاطئة فى بعض المفردات مثل قضية التى يجمعونها بكلمة قواضى وليس قضايا، وبيجاما التى يجمعونها بكلمة بجايم.

كذلك كسر بعض المفردات التى لا تقبل الكسر مثل اسم "شَريف"، الذى يكسر فيه الشين، أو عبد الرحيم الذى يكسر فيه حرف الراء.

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مفردات معكوسة فى لغة الحارة المصرية

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