أسقف أسيوط يعلن فتح دير «درنكة» للزيارات بأعداد محدودة

أعلن الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، فتح دير السيدة العذراء مريم بدرنكة لاستقبال الزيارات خلال فترة صوم العذراء الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل.وأشار أسقف أسيوط، خلال اجتماعه الأسبوعي، إلى أن الدير سوف يستقبل أعدادًا محدودة من الزوار خلال العام الحالي؛ للحد من التجمعات، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الأعداد المحدودة تقدر بحوالي 50 سيارة جماعية من الأفراد موزعة على مدار اليوم.وأوضح أن الزيارات تبدأ يوميًا خلال فترة صوم العذراء مريم بدير درنكة ابتداءً من 6 صباحًا حتى 11 مساءً كل يوم بفترة الصوم، تتخللها صلوات قداسين وتسبحة بشكل يومي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.