السيطرة على حريق بمحكمة قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى بعض المخلفات بمحكمة قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد اندلاع حريق بالطابق الثانى بمحكمة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدنى، التى تمكنت من السيطرة على الحريق، الذى لم يسفر عن أى إصابات بشرية.وكشفت التحريات أن الحريق اندلع ببعض المخلفات بالطابق الثانى بمحكمة قنا.