كنيسة العذراء بحلوان تستأنف صلوات القداسات

بدأت كنيسة السيدة العذراء مريم بحلوان، تحت رعاية الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية، عودة صلوات القداسات الإلهية خلال الأسبوع الجاري، بعد تعليقها أكثر من 4 شهور.وطبقت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من تباعد اجتماعي بين المصليين، والالتزام بارتداء الكمامات، والحجز المسبق لحضور القداسات، سواء من خلال استمارات ورقية أو إلكترونية أو عبر أرقام هاتفية مخصصة لحجز القداسات وتسجيل بيانات الأسرة القبطية التابعة للكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.