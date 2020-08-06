رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير سياسى: انفجار بيروت سيسبب حراكًا سياسيًا بلبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:00 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
الشيماء زيدان
طباعة
قال الدكتور زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الوضع في لبنان ما زال ضبابيًا، ولن نستطيع القول إن لبنان أصبحت على حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد الوضع اللبناني بعد رد فعل القوى السياسية في الداخل اللبناني.

وأضاف "عقل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الدعم اللبناني والإقليمي آتٍ لا محالة، ولو نجحت الحكومة اللبنانية في الإتيان بأكبر قدر من الدعم لدولتها ستكون هذه الخطوة سندًا لها في الفترة القادمة.

وأكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، أن عمر الحكومة اللبنانية بات قصيرًا للغاية بعد ما حدث في بيروت، خاصة مع الغضب الجماهيري الجامح في الشارع اللبناني.

وأكمل: "لبنان دائم المشاكل بين قواه السياسية منذ أن عرف السياسة، ولكن الأزمة الموجودة في الشارع اللبناني مؤخرًا سببها سوء الإدارة، وليس الانقسام السياسي، حيث إن الانفجار الذي حدث في بيروت يدل على ضعف شديد في قدرة الحكومة على الإدراة، مما سوف يسبب حراكًا سياسيًا في الفترة القادمة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بيروت: خسائر انفجار المرفأ تصل لـ15 مليار دولار

23 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم

النائب العام يوجه بالتحقيق فى «جريمة الفيرمونت»

حريق هائل بالمنوفية يلتهم الزراعات (صور)

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

عالم ديزني العجيب يعطي دفعة لبورصة وول ستريت

الأسباب الرئيسية لتساقط شعر النساء

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

مفردات معكوسة فى لغة الحارة المصرية

مسرح الهوسابير يستضيف فن محوج في عرض مسرحية «الخيميائي».. الجمعة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19