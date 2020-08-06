خبير سياسى: انفجار بيروت سيسبب حراكًا سياسيًا بلبنان

قال الدكتور زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الوضع في لبنان ما زال ضبابيًا، ولن نستطيع القول إن لبنان أصبحت على حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستحدد الوضع اللبناني بعد رد فعل القوى السياسية في الداخل اللبناني.وأضاف "عقل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الدعم اللبناني والإقليمي آتٍ لا محالة، ولو نجحت الحكومة اللبنانية في الإتيان بأكبر قدر من الدعم لدولتها ستكون هذه الخطوة سندًا لها في الفترة القادمة.وأكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، أن عمر الحكومة اللبنانية بات قصيرًا للغاية بعد ما حدث في بيروت، خاصة مع الغضب الجماهيري الجامح في الشارع اللبناني.وأكمل: "لبنان دائم المشاكل بين قواه السياسية منذ أن عرف السياسة، ولكن الأزمة الموجودة في الشارع اللبناني مؤخرًا سببها سوء الإدارة، وليس الانقسام السياسي، حيث إن الانفجار الذي حدث في بيروت يدل على ضعف شديد في قدرة الحكومة على الإدراة، مما سوف يسبب حراكًا سياسيًا في الفترة القادمة".