لماذا لم يحذف نصر محروس راقصة كليب «ضارب علّيوي»؟

حالة من الجدل أحدثتها أغنية «ضارب علّيوي» للمطرب مصطفى شوقي خلال الأيام القليلة الماضية بعد استعانة مخرج الأغنية نصر محروس بأحد الراقصات في الأغنية وهو ما واجه موجة انتقادات لاذعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.وكشفت مصادر مطلعة لـ«الدستور» أن نصر محروس أفرج عن نسخة أخرى للمطرب مصطفى شوقي يظهر فيها دون الراقصة وهو ما قبل بترحاب شديد من جمهور السوشيال ميديا من منطلق احترام الذوق العام والمشاهد المصري.وما أثار حفيظة الجمهور حرص نصر محروس على عدم حذف الأغنية الأولى التى تظهر فيها الراقصة «ليندا» ليفسّره البعض بأن إعادة تصوير العمل مرة أخرى مع البقاء على النسخة الأولى منه ماهي إلا محاولة لاستغلال حالة الجدل التى حدثت فور نشر «ضارب عليوي».