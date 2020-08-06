كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا تبدأ الصلوات بإجراءات احترازية

بدأت كنيسة الأنبا أنطونيوس بحدائق شبرا صلوات القداسات الإلهية خلال الأسبوع الجاري، بعد تعليق الصلوات بها أكثر من 4 شهور للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وحرصت الكنيسة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا، حيث يتم حجز حضور القداسات بموعد سابق عبر تطبيق إلكتروني أطلقته الكنيسة لتسجيل بيانات الأسر القبطية والمواعيد المناسبة لهم لحضور القداسات وتنظيمها، نظرًا للالتزام بأعداد محددة لحضور القداسات بعد الفتح التدريجي للكنائس.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.