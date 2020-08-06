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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا تبدأ الصلوات بإجراءات احترازية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:56 ص
كنيسة
كنيسة
تريزة شنودة
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بدأت كنيسة الأنبا أنطونيوس بحدائق شبرا صلوات القداسات الإلهية خلال الأسبوع الجاري، بعد تعليق الصلوات بها أكثر من 4 شهور للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرصت الكنيسة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا، حيث يتم حجز حضور القداسات بموعد سابق عبر تطبيق إلكتروني أطلقته الكنيسة لتسجيل بيانات الأسر القبطية والمواعيد المناسبة لهم لحضور القداسات وتنظيمها، نظرًا للالتزام بأعداد محددة لحضور القداسات بعد الفتح التدريجي للكنائس.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.

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