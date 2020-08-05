«التخطيط» تعلن موعد الانتهاء من تجهيزات جامعة مطروح

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سيتم الانتهاء من تجهيزات تطوير ورفع كفاءة جامعة مطروح بنهاية ديسمبر المقبل بتكلفة إجمالية قدرها 235 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه نهاية عام 2018 لمدة عامين.أضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن تدشين مجمع للمدرجات لكافة الكليات، وإنشاء معامل متكاملة للطلاب، وإنشاء مبنى ورش لخدمة الجامعة، من أجل تقديم الخدمات العلمية والبحثية لأبناء مطروح.ولفتت الوزارة إلى أن المخصصات المستهدفة لتنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019 - 2020 بلغت 80 مليون جنيه أنفق منها 49 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضي بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 61%.