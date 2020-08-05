أسقف بني سويف يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، اليوم، صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس ببني سويف، في إطار الفتح التدريجي للقداسات عقب إغلاق دام أكثر من 4 شهور متواصلة للحد من التجمعات ضمن إجرراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وحرصت الكنيسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي بين المصليين والالتزام بارتداء الكمامات خلال صلوات القداسات، والحجز المسبق لموعد حضور القداسات وفقًا لتوزيع حضور الأسرة القبطية بالإيبارشية على مدار الأسبوع بمواعيد قداسات مختلفة حتى يتاح للجميع الصلاة بأقرب وقت.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس من كل عام.