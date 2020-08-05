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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عكاشة: الداخلية تدخل مرحلة جديدة بتطوير الموارد البشرية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:31 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
الشيماء زيدان
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علّق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على قبول أكاديمية الشرطة طلاب من كلية الحقوق بشكل مستحدث.

وقال عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية تدخل مرحلة جديدة من مراحل تطوير الموارد البشرية الخاصة بها.

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية: "نحن أمام نوعية جديدة من الطلاب الذين سيلتحقون بالأكاديمية لمدة عامين دراسيين سيلتقون فيهم كافة العلوم الأمنية الحديثة والمتطورة، ليتخرج الطالب ضابطًا مؤهلًا لكافة المهام الأمنية."

وأكد أن، انتقاء الطلبة سيكون على أعلى مستوى بالنسبة لهذه المجموعة، وسيتم التركيز على المهارات العلمية من إتقان اللغات والقدرة على تحصيل الدراسات العليا في الماجيستير والدكتوراة فيما بعد بجانب العلوم الأمنية.

وأكمل أن: "أكاديمية الشرطة ستقدم أحدث الوسائل والمناهج التعليمية على المستوي الدولي لإعداد رجل أمن بأعلى درجات الكفاءة."

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