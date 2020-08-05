إيبارشية ملوي تستأنف صلوات القداسات بحضور 25%

بدأت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا ديمتريوس اليوم صلوات القداسات بكافة كنائسها عقب تعليق الصلوات دام أكثر من 4 شهور.وأعلنت الإيبارشية، في بيان الأربعاء أن نسبة الحضور بالقداسات تقدر بحوالي 25% من كثافة الحضور بكل كنيسة وذلك الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات بسبب فيروس كورنا المستجد.وأشارت إلى أنه يتم حجز حضور القداسات سواء باستمارة إلكترونية أو ورقية أو عبر أرقام هاتفية مخصصة لهذا الشأن، لتسجيل المواعيد المناسبة لحضور كل أسرة بالقداسات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر في الفترة من 7- 21 أغسطس من كل عام.