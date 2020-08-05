إليسا توجه الشكر لمصر على مساعدتها للبنان بعد تفجير بيروت

وجهت الفنانة إليسا، الشكر لجمهورية مصر العربية، وعدد من الدول لمساعدتهم لبنان، بعد حادث الانفجار الذي وقع في بيروت.وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "‏شكرا لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان، السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن.. شكرا لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا".وأضافت: "الإنسان واحد وإنتم أثبتوا هذا الشيء.. لبنان منكوب".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.