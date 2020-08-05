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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث مع عمداء كليات الطب الاستعداد للعام الدراسى

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:27 م
الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر
أميرة العناني
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عقد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اجتماعًا مع عمداء كليات الطب بالجامعة، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عقب العودة مباشرة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم الاتفاق على استكمال الجزء النظري لطلاب الفرقتين الخامسة والسادسة بكليات الطب، بالآلية التي تراها كل كلية، على أن يتم الاعتماد على نظام التعلم عن بعد وتسجيل مرئي لشرح الدروس النظرية، وتحميلها على مواقع الكليات والجامعة.

وأشار عامر، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استكمال الدروس الإكلينيكة مع أهمية مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات والاستفادة من معامل المهارات، بالإضافة إلى شرح الدروس النظرية لجميع الفرق عبر تسجيل فيديوهات ورفعها على مواقع الكليات وموقع الجامعة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إلزام جميع الفرق الدراسية بالحصول على دورات مكافحة العدوى من خلال بنك المعرفة باعتبار أن الدورات أساسية لطالب الطب ووقاية لغيره، بالإضافة إلى الاتفاق على تطوير وحدة التعليم الإلكتروني وإنشاء وحدة القياس والتقويم بكل كلية.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الحضور اقترحوا التواصل مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير باقات نت لطلاب الجامعة بأسعار مخفضة، وتحديد قاعات بالمدن الجامعية يتوافر بها إنترنت خاصة بالمطالعة.

يذكر أن جامعة الأزهر، تضم ست كليات طب للبنين والبنات بفروع القاهرة ودمياط وأسيوط.

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